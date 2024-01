Acquaviva: parte la raccolta firme per allungare orario e giorni del centro estivo

Inizia da oggi, 13 gennaio, la raccolta firme a sostegno della richiesta di alcune famiglie di San Marino per prolungare la data e l’orario di apertura del centro estivo statale misto (infanzia ed elementari) di Acquaviva. Finora prevedeva un’apertura limitata al solo mese di luglio e con orario fino alle ore 14.30. La richiesta parte da un gruppo di residenti che lamentano come questa organizzazione non riesca ad accogliere le esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori, e spesso anche i nonni, lavorano a tempo pieno.

Nell’istanza si chiede di prolungare l’orario di apertura, almeno fino alle ore 16.00, e anche alle prime due settimane di agosto.

Chi volesse sostenere l'istanza può firmare fino a venerdì 19 gennaio presso la scuola dell’infanzia e la scuola elementare di Acquaviva, presso il Bar Fabrika (Acquaviva) e presso l’edicola Cartoonia (Centro Gualdo a Gualdicciolo).

