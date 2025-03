EDUCAZIONE Acquaviva: Reggenza in visita alla scuola dell'Infanzia, presentato il progetto "Bambini per un giorno"

La Reggenza visita la scuola dell'Infanzia di Acquaviva, accogliendo un invito dei bambini durante le visite pre-natalizie. Presentato il progetto "Bambini per un giorno" che il plesso scolastico sta portando avanti: a rotazione i genitori passano una giornata a scuola, trascorrendo più tempo con i propri figli, con gli altri alunni e approfondendo le attività didattiche. Tra gli obiettivi c'è quello di aumentare il dialogo scuola-famiglia e tornare a rivivere l'infanzia, anche solo per un giorno. Tra le iniziative anche la piantumazione di un albero nel giardino della scuola: un messaggio importante per il futuro.

