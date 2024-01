LE VOCI DEI CAPITANI Acquaviva, Semprini: "Viabilità, cimitero e ciclabile Gualdicciolo tra gli obiettivi 2024" Tra i primi lavori da completare la sistemazione della pavimentazione della piazza del Centro Gualdo

Dalla viabilità alla messa in sicurezza della ciclabile, sono alcuni degli obiettivi fissati per il 2024 dal Capitano di Castello di Acquaviva Enzo Semprini: "Volevo partire con un ringraziamento a tutti gli uffici competenti della Repubblica - afferma - perché abbiamo installato un ottimo rapporto con loro. Per quanto riguarda il 2024 abbiamo alcuni punti molto importanti da realizzare. Prima di tutto abbiamo la piazza di Gualdicciolo, del Centro Gualdo, con la stesura della nuova pavimentazione. C'è poi la rotonda di Via Rivo Fontanelle con Via Nitella che rappresenta uno snodo molto importante per il castello".

"Altro questione da risolvere da tempo è quella del cimitero - aggiunge Semprini - speriamo di risolverla o avviare il progetto nuovo. Un ultima cosa da segnalare, gli uffici competenti ne sono a conoscenza, è la sistemazione della pista ciclabile di Gualdicciolo. Il torrente si sta mangiando molto del percorso. Questo intervento è molto importante e va fatto in tempi brevissimi".

L'intervista a Enzo Semprini (Capitano Castello di Acquaviva)

