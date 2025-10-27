TV LIVE ·
Acque nere nel Torrente San Marino, i cittadini di Gualdicciolo chiedono interventi e verifiche

La causa sembrerebbe trovarsi sul versante italiano, dove però l’episodio, scrive il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente , verrebbe considerato “normale”

27 ott 2025
Il video del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente

Il Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente denuncia un grave episodio di inquinamento nel Torrente San Marino, le cui acque sono diventate nere, come documentato da foto e video Secondo il gruppo, non è la prima volta che si verifica una situazione simile: nonostante le segnalazioni agli uffici competenti di San Marino, la causa sembrerebbe trovarsi sul versante italiano, dove però l’episodio, scrivono nella nota, verrebbe considerato “normale”. I cittadini chiedono interventi urgenti e verifiche congiunte tra le autorità dei due Paesi, sottolineando che “l’ambiente è un bene comune e avere un ambiente sano è un diritto”.

Leggi la nota del Gruppo di Cittadini di Gualdicciolo per la tutela della salute e dell’ambiente

