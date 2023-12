SHOPPING NATALIZIO Acquisti dell'ultimo minuto: circa 10 milioni i "ritardatari" Anche a San Marino in tanti amano “l'ebrezza” delle ultime ore, abbiamo sentito quali sono i regali più gettonati

Mancanza di idee, impegni lavorativi o semplice dimenticanza, sono tra i motivi che spingono circa 10 milioni di italiani nella corsa al regalo dell'ultimo minuto. Stimata una spesa complessiva di 1,2 miliardi, il valore più alto degli ultimi cinque anni secondo Confesercenti – Ipsos. Complessivamente per queste feste il budget medio per i regali è di 223 euro, 13% in più dello scorso anno.

Nella top ten degli acquisti last minute spiccano i capi di abbigliamento seguiti da prodotti di profumeria, libri, giochi, accessori di moda, regali gastronomici e prodotti tecnologici. Anche a San Marino in tanti amano “l'ebrezza” delle ultime ore: tra i regali più gettonati vestiti, vinili e naturalmente i giochi per i più piccoli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: