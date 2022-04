"Acsè Pri Rida" un inno alla leggerezza il cui ricavato andrà all'Associazione Sclerosi Multipla Il libro di Luca Gualandra, noto a San Marino per la sue previsioni meteo

Si dice che una bella risata sia il sole in casa. Luca Gualandra lo sa bene, e non solo perché sa prevedere con nota capacità neve e pioggia. Molto conosciuto a San Marino proprio per la credibilità che si è conquistato sui social con le previsioni meteo, quando si è accorto che erano apprezzate anche le storie semiserie che condivideva, ha capito che “così per ridere”, qualcosa di 'solidale' poteva venire fuori. E così è nato un libro il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione sammarinese Sclerosi Multipla, dove ha iniziato un percorso di volontariato che lo ha portato a comprendere l'importanza della leggerezza. Tra le pagine racconti di vita, niente meteo, ed un messaggio che rivolge a se stesso e a tutti gli altri.

Nel video l'intervista a Luca Gualandra

