Addio a Celso Valli, il genio silenzioso della musica italiana

La musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più raffinati e silenziosi: Celso Valli, compositore, arrangiatore, produttore discografico e direttore d’orchestra, è morto all’età di 75 anni. A dare l’annuncio, con un messaggio commosso sui social, è stato Eros Ramazzotti: "Celso, mi mancherai maestro", ha scritto l’artista. Poche parole per salutare un gigante della musica leggera italiana.

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Valli si era diplomato in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini”, iniziando la sua carriera come tastierista jazz. Dagli anni Ottanta ha firmato gli arrangiamenti per artisti come Mina, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Laura Pausini, Giorgia, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Il Volo, Renato Zero, Raf, Matia Bazar e Jovanotti. Una firma inconfondibile, capace di dare profondità e respiro orchestrale anche alla canzone più intima.

Vasco Rossi lo ha ricordato come "il curatore delle mie ballate", citando titoli indimenticabili come Senza parole, Sally, Un senso. “Ogni volta andava oltre le aspettative”, ha scritto il rocker, rievocando anche l’esperienza unica dell’album L’altra metà del cielo, con le canzoni trasformate in musica classica al Teatro alla Scala.

Laura Pausini, tra le voci più vicine a Valli, ha sottolineato come la sua musica “abbia accompagnato le vite di tanti”, trasformando canzoni in colonne sonore personali: “Il tuo ricordo resterà con me ogni volta che canterò le nostre canzoni”.

Gianni Morandi, con cui Valli ha condiviso decenni di musica, lo ha salutato così: “Un grande musicista, un vero artista. Ci mancherai”. E ancora Francesco Renga: “Maestro… amico. La musica ti piange”.

Commosso anche il saluto degli Stadio: “Un genio silenzioso. La mente e il cuore dietro a canzoni che hanno fatto la storia, anche la nostra”.

Celso Valli ha partecipato come direttore d’orchestra a numerose edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima volta nel 2023 con Ultimo e Ramazzotti. Nel 2024 aveva presieduto la giuria della finale di Una Voce per San Marino, segno di un legame mai interrotto con la musica e con i giovani talenti.

Fra i messaggi di cordoglio, la nota congiunta di Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV. "La Repubblica di San Marino, e in particolare l'organizzazione di "Una Voce per San Marino", ricorda con profonda gratitudine il prezioso contributo del Maestro Valli. La sua presidenza di giuria, contraddistinta da autorevolezza e profonda conoscenza del settore, ha permesso di elevare la qualità e la risonanza del concorso. La sua acuta capacità di cogliere e promuovere il talento ha lasciato un segno tangibile nel percorso di crescita della manifestazione. Compositore, arrangiatore e produttore discografico di indiscussa fama, Celso Valli ha plasmato il suono di intere generazioni di artisti, firmando arrangiamenti originali per icone della musica leggera quali Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Gianni Morandi. La sua eredità artistica, frutto di geniale intuizione e indefessa dedizione, continuerà a ispirare nel firmamento musicale. La Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV si uniscono al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con un professionista di tale calibro. La sua mancanza si farà fortemente sentire, ma il suo lascito artistico permane come punto di riferimento per le future generazioni".