Addio a Don Peppino, storico sacerdote di Serravalle

Un riferimento spirituale per tutta San Marino. Don Peppino, al secolo Giuseppe Innocentini, ci ha lasciati a 95 anni. Presente tra la gente e testimone di eventi storici per la Repubblica. A Serravalle dedica la sua vita pastorale, diventandone sacerdote dal 1953 al 2016. Appena arrivato fonda la società sportiva Juvenes, abbracciando lo sport e promuovendo l'attività fisica. Nel 1967 fonda la colonia sammarinese di Chiusi della Verna, offrendo a generazione di giovani un'opportunità di crescita personale e spirituale in un ambiente naturale. Nel 2017, in occasione del 50esimo anniversario della Colonia, Don Peppino festeggia i suoi 88 anni alla presenza dei Capitani Reggenti e di numerosi rappresentanti istituzionali, ricevendo la cittadinanza onoraria del piccolo comune montano in provincia di Arezzo. Nel 1993 diventa Monsignore. 20 anni dopo Cavaliere della Repubblica italiana. Incontra tre Papi: Giovanni Paolo II nel 1982 e Benedetto XVI nel 2011 a San Marino e viene ricevuto in udienza al Vaticano da Papa Francesco nel 2014. La sua vita e le sue opere rappresentano un esempio tangibile di dedizione al prossimo, educazione dei giovani e promozione dei valori cristiani nella Repubblica.