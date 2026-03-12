LUTTO Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana La conduttrice aveva 76 anni, meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas

Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della tv italiana.

Volto storico della televisione italiana, fu protagonista tra Rai e Fininvest dagli anni ’70 agli anni ’90. Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni, meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Era nata a Savona il 18 novembre 1949 ed è stata una delle figure più note della televisione e della radio italiane, oltre che autrice di canzoni e attrice.

La sua carriera è iniziata nel teatro e nel cinema, prima di approdare alla radio e alla televisione. Il debutto in Rai risale al 1978 con il programma “Il sesso forte”, mentre la grande popolarità arriva negli anni Ottanta grazie alla conduzione di trasmissioni di successo come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”.

In seguito passò alla Fininvest, dove condusse la prima edizione del varietà “Non è la Rai”, contribuendo a lanciare uno dei programmi più popolari della televisione degli anni Novanta. Durante la sua lunga carriera Bonaccorti si è distinta per versatilità e talento, muovendosi con successo tra televisione, radio, teatro e scrittura.

