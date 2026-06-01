Addio a Mariella Mularoni, il ricordo di Beccari, Venturini e Vagnini (Iss)

Lutto nazionale oggi a San Marino ed eseque di Stato per Mariella Mularoni, scomparsa nei giorni scorsi.

Lutto nazionale oggi a San Marino ed eseque di Stato per Mariella Mularoni, scomparsa nei giorni scorsi. Questa mattina alle 9:00 in tutto il paese è stato osservato un minuto di silenzio in suo maggio e la camera ardente è stata allestita a Palazzo Begni. Alle 10:30 è stata aperta al pubblico, alle 10:00 invece è stata aperta alle autorità. I Capitani Reggenti sono stati i primi a rendere omaggio al feretro.

Ecco alcune voci che hanno ricordato il Segretario alla Sanità. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri: "È una giornata molto triste quella di oggi che ci vede commemorare l'amica e collega Mariella, la cui scomparsa ci lascia sicuramente tristi. Nello stesso tempo ci impone e di renderle l'adeguato e doveroso omaggio per una carriera professionale e politica a servizio delle istituzioni. Una donna che ha saputo coniugare tutti i ruoli che la vita le ha posto, a partire da quello di madre, quello di insegnante. Una lunga carriera nell'ambito del servizio scolastico pubblico a tutti i livelli e poi l'impegno politico, un impegno politico che ha svolto in maniera piena in tanti ruoli diversi fino a quest'ultimo di Segretario di Stato. Oggi, credo che sia giusto che il paese le renda un ultimo omaggio nella formula dei funerali di Stato".

Gian Carlo Venturini, Segretario Pdcs: "Oggi è una giornata molto triste per noi come partito, ma credo soprattutto come per tutti i cittadini della Repubblica. Perché Mariella verrà ricordata in tante occasioni, in tanti momenti che hanno caratterizzato la sua vita e sia come madre, sia come politico, sia come donna molto attaccata alle istituzioni e rispettosa delle stesse. Un impegno istituzionale e di partito che sicuramente sarà di esempio per le future generazioni della nostra Repubblica".



Claudio Vagnini, Direttore Generale Iss: "Io ho avuto la fortuna di conoscere Mariella 3 anni fa, quando firmammo insieme un protocollo per i pazienti oncologici di San Marino con l'azienda ospedaliera di Modena. Io allora ero il Direttore generale là e c'è stato un feeling e una comprensione reciproca immediata. Tant'è vero che lei quando seppe che andavo in pensione mi chiese se ero disponibile a venire qua. Devo dire che nei mesi che abbiamo potuto collaborare insieme, lei è stata una fonte di ispirazione sempre".









