Addio a Matteo Fiorini, il ricordo di Repubblica Futura: "Un sorriso bellissimo e coinvolgente"

La politica sammarinese piange la scomparsa di Matteo Fiorini, venuto a mancare dopo aver combattuto contro una grave malattia. Una figura che ha attraversato da protagonista la vita politica e istituzionale di San Marino e che Repubblica Futura ricorda, prima ancora che per gli incarichi ricoperti a livello istituzionale e come fondatore ed esponente del partito, per le sue qualità umane.

"Matteo è stato una delle figure più importanti in Alleanza Popolare e in Alternativa Giovanile, poi fra i fondatori di Repubblica Futura in cui ha ricoperto il ruolo di coordinatore - si legge nella notta di cordoglio -. Un movimento politico è prima di tutto una comunità di persone e la scomparsa di Matteo lascia in noi un senso di vuoto e tristezza difficilmente colmabili".

Al di là dell'impegno politico, emerge soprattutto il ritratto dell'uomo. Una persona "intelligente, sensibile, arguta, rispettosa, competente", capace di interpretare con serietà e dedizione ogni incarico istituzionale, anche negli anni segnati dalla malattia.

Repubblica Futura esprime la propria vicinanza alla figlia Alice, alla moglie Marina, ai genitori, al fratello Marco, ai familiari e alle tante persone che gli hanno voluto bene. Nel ricordo di Repubblica Futura c'è anche la volontà di custodire ciò che Fiorini ha lasciato alla comunità: il rispetto per le persone e per le istituzioni, la dedizione alla professione e alla politica, la resilienza dimostrata davanti alle avversità e il profondo attaccamento alla famiglia. Ma soprattutto rimane il ricordo del suo modo di affrontare la vita, della sua gioia e di quell'allegria che chi lo ha conosciuto descrive come contagiosa. È proprio con un'immagine semplice e profondamente personale che Repubblica Futura sceglie di salutarlo: "Matteo era ed è un sorriso bellissimo e coinvolgente: ci piace in questo momento di dolore ricordarlo così".

Il rosario per Matteo Fiorini si terrà lunedì 24 agosto alle ore 20.30 alla Chiesa di Murata. I funerali saranno celebrati martedì 25 agosto alle ore 10.00 nella Chiesa di Murata.

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