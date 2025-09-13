Addio a Mons. Adriano Bernardini, arcivescovo e nunzio apostolico

Ci ha lasciato l'11 settembre, a 83 anni, Mons. Adriano Bernardini, arcivescovo e nunzio apostolico originario di Piandimeleto.

Nel corso della sua lunga missione diplomatica al servizio della Santa Sede ha rappresentato il Vaticano in numerose nunziature, tra cui Madagascar, Thailandia, Argentina, Italia e San Marino. A dare l'annuncio il Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, che si unisce nella preghiera ai famigliari e alla comunità di Monastero assieme a tutto il Presbiterio diocesano.

La veglia funebre si terrà domenica 14 settembre alle ore 20:30 nella chiesa di Monastero di Piandimeleto, mentre la Messa esequiale sarà celebrata lunedì 15 settembre alle ore 15:00.







