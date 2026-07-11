Addio a Peppino di Capri: a Riccione fu il simbolo delle notti d'oro della Riviera

Peppino Di Capri

Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione d'oro della musica italiana, ma anche un artista che contribuì a scrivere una pagina indimenticabile della storia di Riccione. Morto a 86 anni nella sua amata Capri, il cantante di Champagne lascia un patrimonio di canzoni che hanno attraversato generazioni e il ricordo di estati diventate leggenda. Tra la fine degli anni Cinquanta e la metà dei Sessanta, il suo nome era sinonimo di mondanità.

Al Savioli e al Villa Alta, templi della Riviera, Peppino di Capri non era un semplice musicista: era l'attrazione della serata. Quando saliva sul palco con i suoi Rockers, le luci si accendevano solo su di lui, la pista si svuotava e il pubblico, rigorosamente in abito da sera, si fermava ad ascoltare. Era la Riccione del boom economico, dello champagne nei calici e dei tavoli prenotati mesi prima per assistere a un concerto.

Lui stesso, fino agli ultimi anni, ricordava quanto quella tappa fosse decisiva nella carriera di un artista: “Se non facevi la stagione a Riccione, voleva dire che non eri nessuno”. E dopo gli spettacoli ufficiali, la notte continuava nei locali del centro, dove si sedeva al pianoforte e suonava fino all'alba. Nel saluto dell'Amministrazione comunale c'è il senso di un legame che andava oltre la musica: “Con Peppino di Capri perdiamo un sincero amico della città, un artista che ha contribuito a costruire il mito internazionale di eleganza e spensieratezza della nostra Riviera”.

Domani, nella sua Capri, l'ultimo applauso. A Riccione, invece, resterà il ricordo di quelle notti in cui una voce, un pianoforte e una melodia bastavano a far sognare un'intera estate.







