Addio a Tiziana Gallo, madre della giornalista Sara Bucci. Il cordoglio di San Marino RTV e Consulta per l'Informazione

La San Marino Rtv si stringe attorno alla collega Sara Bucci per la scomparsa della madre Tiziana, che ci ha lasciato oggi a 74 anni

Anche la Consulta per l'Informazione partecipa con dolore al lutto che ha colpito Sara, "imprescindibile pilastro del nostro Consiglio Direttivo, amica e stimata collega, ai fratelli e al papà l'abbraccio sincero e commosso di tutto il mondo dell'informazione sammarinese".

