Addio ai vecchi click: da Rimini parte la rivoluzione digitale per gli hotel indipendenti

Concentrare sotto un’unica regia strategia, marketing, tecnologia e software per aumentare prenotazioni dirette e redditività delle strutture. Con questo obiettivo nasce a Rimini la prima agenzia italiana “full service” dedicata agli hotel indipendenti. A dare vita all’operazione è Brandnamic Unlimited, multinazionale specializzata in soluzioni software e Marketing Tech per l’ospitalità, che ha acquisito il 60% della riminese Èdita, storica realtà attiva da 34 anni nella comunicazione e nel digitale.

La nuova compagine societaria vede la partecipazione di Albergatore Pro al 30% e di Ellepì Solution al 10%, con la guida operativa affidata al nuovo Amministratore Delegato Enrico Pozzi. L’accordo, presentato al Savoia Hotel di Rimini, mette insieme numeri importanti: Brandnamic conta oltre 7.000 clienti tra Italia ed estero e 100 milioni di euro di investimenti pubblicitari gestiti negli ultimi cinque anni, mentre Albergatore Pro è partner di circa 1.000 albergatori italiani. Ma la vera novità sta nel modello operativo.

Oggi un hotel indipendente si trova spesso a frammentare il lavoro tra diversi fornitori: chi studia il posizionamento, chi realizza il sito, chi segue pubblicità e social, chi fornisce CRM e software. Con il full service tutto viene ricondotto a un unico progetto, dalla definizione del cliente da raggiungere alle politiche tariffarie, fino alle campagne digitali e agli strumenti di intelligenza artificiale. Cambia di conseguenza anche il metro di valutazione del successo: non più metriche di vanità come click, visite o impression, ma la reale capacità di generare prenotazioni dirette, alzare il valore delle camere e migliorare il margine di bilancio.

È la sfida sintetizzata da Gian Marco Montanari, CEO di Albergatore Pro: accompagnare gli alberghi indipendenti nel passaggio da una conduzione prevalentemente familiare a una gestione sempre più imprenditoriale. Per Èdita, fondata a Rimini nel 1992, l'ingresso nel gruppo europeo segna l'inizio di una nuova fase di espansione. L'azienda porta in dote una solida esperienza non solo nel settore alberghiero, ma anche nella comunicazione B2B e del territorio: attraverso il brand Obliqua, cura infatti l'immagine di importanti realtà come Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica), IEG - Italian Exhibition Group (Fiera e Palacongressi di Rimini), Visit Romagna e Start Romagna. Dalla Riviera romagnola parte così un modello integrato che punta a trasformare la gestione del marketing alberghiero su scala nazionale e internazionale.











