Addio al produttore Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di produzione cinematografica

Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. A darne conferma la figlia Paola che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica in un post in cui scrive: "Riposa in pace Papà".
Nato a Roma nel 1928 Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli Anni '40 all'Istituto Luce dedicandosi alla produzione documentaristica. Nel 1958 fonda la Italian International Film (Iif), contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore. Tra i tantissimi titoli prodotti da lui Ricomincio da tre, Il grande cocomero, Ninfa plebea.