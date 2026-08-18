LUTTO NEL MONDO DEL CINEMA

Addio al produttore Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di produzione cinematografica

Tra i tantissimi titoli prodotti Ricomincio da tre, Il grande cocomero, Ninfa plebea

Addio al produttore Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di produzione cinematografica.

Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. A darne conferma la figlia Paola che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica in un post in cui scrive: "Riposa in pace Papà".

Nato a Roma nel 1928 Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli Anni '40 all'Istituto Luce dedicandosi alla produzione documentaristica. Nel 1958 fonda la Italian International Film (Iif), contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore. Tra i tantissimi titoli prodotti da lui Ricomincio da tre, Il grande cocomero, Ninfa plebea.

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