Addio all'architetto Massimo Bilancioni, i funerali oggi a Rimini

L'ultimo saluto alle 10 nella Chiesa di San Francesco (Civico Cimitero)

15 set 2025
Massimo Bilancioni nel 2016 (foto archivio RTV)
Si terranno questa mattina a Rimini, alle ore 10 nella Chiesa di San Francesco (Civico Cimitero), i funerali di Massimo Bilancioni, scomparso il 10 settembre a 65 anni. Architetto visionario, ha dedicato la vita a immaginare un futuro sostenibile tra agricoltura biodinamica, recupero delle comunità appenniniche e architettura integrata col verde. Vicino agli ambienti socialisti sammarinesi, aveva fondato sul Titano l'Associazione Sammarinese Agricoltura Biodinamica ed era un forte promotore del Sistema Agrorurale Integrato per il recupero e la riqualificazione di tutte le economie inscrivibili all’interno del comparto territorio- agricoltura- agroalimentare.




