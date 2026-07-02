Addio all'ondata di caldo: a San Marino nella notte minima di 15,3 gradi

Dopo giorni di caldo intenso, con temperature che anche sul Titano superavano stabilmente i 30 gradi e minime tropicali oltre i 25, l'arrivo di un nucleo di aria più fresca ha finalmente riportato condizioni decisamente più gradevoli. A San Marino Città, nella notte, la temperatura è scesa fino a 15,3°C, segnando una netta inversione rispetto ai giorni scorsi.

L'instabilità prevista anche sulla Romagna si è rivelata meno intensa del previsto. Il peggioramento ha infatti interessato soprattutto il versante tirrenico, dove si è concentrata l'aria fredda. Nel corso della giornata non si escludono comunque rovesci sparsi tra la bassa Romagna e il Pesarese, ma con fenomeni generalmente meno diffusi rispetto a quanto ipotizzato da alcuni modelli previsionali.

Archiviata questa fase di instabilità, da domani tornerà il tempo stabile. Per tutto il fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana sono attesi cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli: sul Titano le massime si porteranno intorno ai 27/28 gradi, mentre le minime torneranno ad attestarsi sui 20 gradi.







