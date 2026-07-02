PREVISIONI METEO Addio all'ondata di caldo: a San Marino nella notte minima di 15,3 gradi Il nucleo di aria fresca ha riportato temperature decisamente più gradevoli sul Titano. Piogge meno diffuse del previsto, da domani torna il sole con massime intorno ai 27 gradi.

Addio all'ondata di caldo: a San Marino nella notte minima di 15,3 gradi.

Dopo giorni di caldo intenso, con temperature che anche sul Titano superavano stabilmente i 30 gradi e minime tropicali oltre i 25, l'arrivo di un nucleo di aria più fresca ha finalmente riportato condizioni decisamente più gradevoli. A San Marino Città, nella notte, la temperatura è scesa fino a 15,3°C, segnando una netta inversione rispetto ai giorni scorsi.

L'instabilità prevista anche sulla Romagna si è rivelata meno intensa del previsto. Il peggioramento ha infatti interessato soprattutto il versante tirrenico, dove si è concentrata l'aria fredda. Nel corso della giornata non si escludono comunque rovesci sparsi tra la bassa Romagna e il Pesarese, ma con fenomeni generalmente meno diffusi rispetto a quanto ipotizzato da alcuni modelli previsionali.

Archiviata questa fase di instabilità, da domani tornerà il tempo stabile. Per tutto il fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana sono attesi cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli: sul Titano le massime si porteranno intorno ai 27/28 gradi, mentre le minime torneranno ad attestarsi sui 20 gradi.

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