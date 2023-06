Addio alle carte Wise a San Marino dal 15 agosto Chi è in possesso di una carta Wise potrà comunque continuare ad utilizzarla fino alla scadenza

Addio alle carte Wise a San Marino dal 15 agosto.

L'azienda Wise, fa sapere che le sue carte di debito, fisiche e digitali, non saranno più disponibili nella Repubblica di San Marino a partire dal 15 agosto. Da quella data non si potrà più ordinare una carta sostitutiva, anche nel caso in cui venisse smarrita. Chi è in possesso di una carta Wise potrà comunque continuare ad utilizzarla fino alla scadenza, a prescindere dalla data.

