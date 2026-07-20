Addio grande caldo: ondata di maltempo in arrivo con grandine e temporali

Foto: Gabriella Barca (Emilia Romagna Meteo)

L'ondata di caldo più intensa e duratura di questa estate sta finalmente per lasciarci. Dopo un mese ininterrotto di temperature costantemente sopra la media e l'ennesimo weekend bollente, l'anomala fase di super caldo ha le ore contate, anche a San Marino. Correnti più fresche provenienti dal Nord Europa porteranno abbassamenti di temperatura di almeno 5 gradi, con le massime che, secondo i bollettini, si attesteranno intorno ai 30 gradi. Il passaggio non sarà, però, indolore: i primi temporali hanno già cominciato a sferzare il Centro-Nord.

Dalla serata di ieri e nelle prime ore di questa mattina una linea temporalesca ha attraversato l'Emilia-Romagna, portando grandine e forti raffiche di vento tra il ferrarese e il ravennate. Il peggioramento proseguirà anche nelle prossime ore, spostandosi verso Sud, e si intensificherà nella giornata di domani. In Emilia Romagna, martedì e mercoledì saranno giornate di allerta gialla per i violenti temporali. Allerta gialla anche sul Titano, dove sono attese le prime piogge.

Si torna a un'estate più normale, dunque, e secondo i meteorologi non sarebbero previste nuove ondate di caldo estremo. Cresce però l'allarme per le grandinate, che sono sempre più frequenti e intense a causa dell'anomalia delle temperature.







