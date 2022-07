Marina Beatrice Cox Maria Julieta Perez Carattoni e Mathilde Chloe Chiara Beligard

Con la consegna degli attestati di partecipazione si è conclusa la 40esima edizione dei soggiorni culturali che quest’anno ha accolto, per tre settimane, oltre 30 ragazzi provenienti da Stati Uniti, Argentina e Francia. Tra le novità dell’edizione 2022, l’introduzione degli attestati di merito e la nomina di tre ragazzi provenienti dai tre paesi d’arrivo che, distinguendosi per grande attitudine nello studio della lingua italiana e intraprendenza nelle attività previste, potranno beneficiare di un soggiorno a San Marino in occasione della prossima Consulta delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero. Per l’anello argentino è stata nominata Maria Julieta Perez Carattoni mentre per Francia e Stati Uniti rispettivamente Mathilde Chloe Chiara Beligard e Marina Beatrice Cox. Abbiamo chiesto loro cosa si porteranno a casa dopo aver partecipato a questa edizione dei soggiorni culturali.

Marina Beatrice Cox, Stati Uniti: “Tutte le amicizie che ho fatto, tutto l'orgoglio di essere qui a San Marino, tutti i ricordi che abbiamo condiviso come gruppo. E' stata un'opportunità straordinaria”. Maria Julieta Perez Carattoni, Argentina: “Veramente una esperienza unica. Mi sento molto orgogliosa di avere questa cittadinanza e anche questa opportunità”. Mathilde Chloe Chiara Beligard, Francia: “Adesso mi sento sammarinese...Francese, ma anche sammarinese. Ed è veramente fantastico”.