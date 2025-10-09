TV LIVE ·
Adolescenza: comprendere ragazzi e ragazze per entrare in connessione con loro

A Domagnano l'evento, dedicato ai grandi, organizzato da Portofranco San Marino

9 ott 2025

Adolescenza: una fase di cambiamento verso l'età adulta, un momento complesso sia per il giovane sia per i familiari. A Domagnano Portofranco San Marino inaugura il nuovo anno di attività con un incontro dedicato ai grandi, per riuscire a comprendere e supportare ragazzi e ragazze.

Ospite dell'associazione: Domenico Tallarico, insegnante, pedagogista e rettore delle scuole della Fondazione Sacro Cuore di Cesena. “Di cosa hanno bisogno gli adolescenti?”, è la domanda principale. Spesso gli adulti accusano social, smartphone, scuola e i “valori che non ci sono più”, spiegano dall'associazione, ma con questo si assolvono senza entrare veramente in connessione con i giovani.

Nel servizio le interviste a Domenico Tallarico (rettore scuole Fondazione Sacro Cuore Cesena) e Federica De Filippo (volontaria Portofranco San Marino)




