“Adolescenza: quale sfida?”, Portofranco San Marino riprende l'attività

Lunedì 6 ottobre, alle 18, alla sala Montelupo di Domagnano, l'incontro "Adolescenza: quale sfida? - Provocazione e opportunità per gli adulti di oggi". Ospite Domenico Tallarico, insegnante e Rettore delle Scuole della Fondazione Sacro Cuore di Cesena.

di Annamaria Sirotti
4 ott 2025
Nel video, l'intervista a Stefania Arvenia, insegnante e volontaria di Portofranco San Marino

"È un incontro finalizzato ad un aiuto - spiega Stefania Arvenia, insegnante e volontaria di Portofranco San Marino - per capire meglio il mondo degli adolescenti. Perché gli adolescenti ci provocano continuamente tutti i giorni. Parlo da genitore, da insegnante e da volontaria di Portofranco. Ci stiamo rendendo conto che i giovani ci provocano continuamente e ci pongono continuamente delle sfide. Per affrontare queste sfide noi cerchiamo in qualche modo di ascoltarli, cerchiamo di capirli fino in fondo e non semplicemente di dare un giudizio e di fare un'analisi del mondo giovanile. Ed è per questo motivo che attraverso questo incontro vogliamo avere un aiuto in più, per non analizzarli e basta, ma per capirli di più, a fondo”.

Riparte l'attività di Portofranco. In cosa consiste nel concreto?

“La proposta è l'aiuto di studio gratuito ai giovani, principalmente delle scuole medie e superiori. Però Portofranco-San Marino ha anche questa particolarità di aiutare i ragazzini ed elementari. Quindi abbiamo una proposta a 360 gradi. L'aiuto allo studio è fatto da volontari, che sono insegnanti in pensione oppure ragazzi delle scuole superiori, ed è totalmente gratuito. Quindi, un'ora alla settimana noi offriamo il nostro tempo di volontari ai ragazzi che ne hanno necessità”.

Scopri di più sull'evento del 6 ottobre




