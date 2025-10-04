“Adolescenza: quale sfida?”, Portofranco San Marino riprende l'attività

Nel video, l'intervista a Stefania Arvenia, insegnante e volontaria di Portofranco San Marino

"È un incontro finalizzato ad un aiuto - spiega Stefania Arvenia, insegnante e volontaria di Portofranco San Marino - per capire meglio il mondo degli adolescenti. Perché gli adolescenti ci provocano continuamente tutti i giorni. Parlo da genitore, da insegnante e da volontaria di Portofranco. Ci stiamo rendendo conto che i giovani ci provocano continuamente e ci pongono continuamente delle sfide. Per affrontare queste sfide noi cerchiamo in qualche modo di ascoltarli, cerchiamo di capirli fino in fondo e non semplicemente di dare un giudizio e di fare un'analisi del mondo giovanile. Ed è per questo motivo che attraverso questo incontro vogliamo avere un aiuto in più, per non analizzarli e basta, ma per capirli di più, a fondo”.

Riparte l'attività di Portofranco. In cosa consiste nel concreto?

“La proposta è l'aiuto di studio gratuito ai giovani, principalmente delle scuole medie e superiori. Però Portofranco-San Marino ha anche questa particolarità di aiutare i ragazzini ed elementari. Quindi abbiamo una proposta a 360 gradi. L'aiuto allo studio è fatto da volontari, che sono insegnanti in pensione oppure ragazzi delle scuole superiori, ed è totalmente gratuito. Quindi, un'ora alla settimana noi offriamo il nostro tempo di volontari ai ragazzi che ne hanno necessità”.

Nel video, l'intervista a Stefania Arvenia, insegnante e volontaria di Portofranco San Marino

Scopri di più sull'evento del 6 ottobre







