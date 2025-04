ELEZIONE PAPA "Adotta un cardinale": la preghiera-sondaggio delle suore Clarisse A Rimini, 'non Toto-Papa, ma invito a sostenerli nel Conclave'

Ha destato molta curiosità l'iniziativa delle suore di clausura del monastero delle Sorelle Clarisse di Rimini che hanno invitato i fedeli ad 'adottare' un cardinale in vista del Conclave per sostenere i porporati attraverso la preghiera in giorni così impegnativi. In un solo giorno sono già arrivate una settantina di sottoscrizioni, anche attraverso il sito internet delle suore, ma l'attenzione mediatica ottenuta dall'iniziativa intitolata 'Adotta un cardinale' pare destinata a farle aumentare rapidamente.

"È una iniziativa di preghiera, non è un Toto-Papa, perché noi specifichiamo che è un modo per accompagnare personalmente ogni singolo cardinale in questo tempo così delicato per la scelta del nuovo Papa", precisa suor Nella Letizia Castrucci, che cura il progetto. "È come un'adozione - dice -. Per quello lo abbiamo chiamato 'Adotta un cardinale', perché serve a creare un legame attraverso la preghiera". Affisso su un pannello nella chiesa del convento, dedicata a San Bernardino, c'è l'elenco di tutti i cardinali e, di fianco ai loro nomi, c'è la firma del fedele che ha scelto di adottarlo.

"Le persone arrivano in chiesa e si segnano con la matita. Per adesso si sono iscritti una settantina di persone, anche attraverso il nostro sito internet". Tra i porporati più 'adottati' vi sono al momento Pierbattista Pizzaballa, perché ha a lungo frequentato Rimini. "Quando era frate è venuto qui varie volte", ricorda la religiosa. Ma chi al momento ha ottenuto più attenzioni è l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Ciascuno di loro è già stato scelto da una decina di fedeli. "Ci sono tanti cardinali che non sono stati ancora scelti.

Sarebbe bello che ciascuno di loro avesse un piccolo sostegno nella preghiera", prosegue suor Nella Letizia che ha scelto di adottare il cardinale canadese Gérald Cyprien Lacroix. "Lo tengo vicino a me in modo particolare", dice. Sul sito internet del convento si può inoltre consultare la biografia di tutti i 'papabili', "così è possibile conoscerlo e allo stesso tempo pregare per lui e sostenerlo - spiega la suora -. Ciò che conta è il messaggio: tutti abbiamo bisogno della preghiera, anche i cardinali, che sono i cosiddetti principi della Chiesa, soprattutto in un momento così delicato come la nomina di un nuovo Papa".

