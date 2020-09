Adottato il rapporto del Greco su San Marino, martedì 29 settembre la pubblicazione

Adottato il rapporto del Greco su San Marino, martedì 29 settembre la pubblicazione.

E' stato adottato in seconda lettura il rapporto del Greco - il Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa - relativo a San Marino. La pubblicazione è prevista per martedì 29 settembre, in inglese e italiano. Lo fanno sapere le Segreterie agli Esteri e alla Giustizia. L'adozione è avventa durante l'ottantacinquesima plenaria dell'organismo. Il documento ha come oggetto il tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei parlamentari e nei confronti dei giudici. Una delegazione di San Marino era presente lunedì a Strasburgo.



I più letti della settimana: