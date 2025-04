Adozione e Affido, parte la campagna di tesseramento dell’Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie

A quasi trent’anni dalla sua fondazione, l’Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie promuove una campagna di tesseramento gratuita, aperta a tutti coloro che credono nel valore dell’adozione e dell’affido. L’iniziativa nasce per rafforzare l’impegno verso una genitorialità consapevole e supportata, dopo anni di battaglie che hanno portato a importanti risultati normativi, come la legge ispirata alla Convenzione dell’Aja. L’Associazione punta ora a costruire nuove sinergie con le istituzioni per sostenere le famiglie, prevenire i fallimenti adottivi e favorire l’inclusione dei bambini. “C’è ancora tanto da fare, e abbiamo bisogno di nuove forze”.

I contatti sono:

afaasadozionirsm@alice.sm

3357337246

3357338866