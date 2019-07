Adriatico: scatta il fermo pesca

Stop al pesce fresco in tavola con l'avvio del fermo pesca lungo l'Adriatico. Da oggi al 27 agosto attività dei pescherecci bloccata, per 30 giorni consecutivi, in Emilia Romagna ma anche in Friuli Venezia Giulia, Veneto, parte delle Marche e della Puglia “La novità di quest’anno – spiega Coldiretti Impresapesca – è che in aggiunta ai periodi di fermo fissati, i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti. Le giornate di stop saranno decise direttamente dai pescatori che dovranno darne comunicazione scritta entro le ore 9 del giorno stesso. L’intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019”.