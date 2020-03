Adunata Alpini a Rimini-San Marino: il coronavirus non ferma l'organizzazione Entro il 15 marzo la presentazione della manifestazione di interesse all’attività di vendita prodotti tipici e somministrazione cibi e bevande

E' stata anticipata al 15 marzo 2020, per esigenze organizzative, la data per la presentazione delle richieste in riferimento alla Manifestazione di interesse all’attività di vendita prodotti tipici e somministrazione cibi e bevande in Via Eugippo in occasione della 93° Adunata Nazionale Alpini. Intanto l'emergenza coronavirus non ferma la macchina organizzativa della manifestazione, in programma a Rimini-San Marino dal 7 al 10 maggio. Lo rende noto l'Associazione Nazionale Alpini, che ha sede a Milano, secondo cui solo "alcune attività locali e specifiche incorrono in rallentamenti parziali, dovuti ai vincoli previsti dalle ordinanze di Governo e Regioni". "Per ora gli Alpini continuano a lavorare: obiettivo Rimini 2020 - scrive l'Associazione in una nota -. Sarà nostra cura mantenere l'informazione tempestivamente aggiornata sull'evolversi della situazione".

