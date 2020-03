Adunata Alpini a Rimini-San Marino, il presidente ANA: "ci atterremo alle disposizioni delle autorità"

Le nuove disposizioni sul coronavirus hanno imposto una stretta su eventi e manifestazioni, vietandole di fatto in tutta Italia e San Marino fino al prossimo 3 aprile, salvo successive proroghe e ulteriori provvedimenti. Una situazione che pone legittimi dubbi sulla realizzazione dell'adunata degli Alpini a Rimini e San Marino, dal 7 al 10 maggio.

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, in una lettera aperta agli associati, precisa che "ogni decisione sarà presa nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive della regione Emilia Romagna e del comune di Rimini, a cui ci atterremo- precisa - senza voler prevaricare con decisioni autonome ruoli e competenze".

Nell'occasione Favero manda il suo ringraziamento ai volontari fra gli alpini che si sono messi disposizione della Protezione Civile e Sanità Alpina per affrontare l'emergenza sanitaria e augura, "a quanti sono stati colpiti dal COVID-19 una pronta guarigione, con un pensiero e una preghiera per quelli che purtroppo non ce l’hanno fatta".









