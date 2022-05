ADUNATA Adunata degli alpini al via, Lonfernini: "Una famiglia che si muove su valori cari alla Repubblica" Allo stadio Romeo neri di Rimini la cerimonia di inaugurazione ufficiale

Si è alzato il sipario sulla 93^ adunata nazionale degli alpini Rimini - San Marino: una pacifica invasione di penne nere tra la riviera e il Titano che proseguirà fino a domenica 8 maggio con la sfilata conclusiva sul lungomare. Ieri la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'evento allo stadio Romeo Neri di Rimini con al centro lo sport: partite di calcio tra squadre giovanili e l'arrivo dei tedofori della staffetta Milano - Rimini. Non sono mancati i canti tradizionali dagli spalti, le sfilate e i discorsi istituzionali.

Sul palco il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad assieme al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a dare il benvenuto agli alpini. "Per la Repubblica di San Marino è un grande piacere accogliere l'adunata della famiglia degli alpini - ha esordito Lonfernini. Una famiglia che si muove su sentimenti che sono valori a cui anche la Repubblica è molto affezionata e cara. Su tutti quello della libertà: per noi un valore imprescindibile e non negoziabile. In momenti come questo rappresentarla al meglio credo sia di grande importanza". Lonfernini ha poi rimarcato l'importante lavoro in sinergia svolto tra i territori di San Marino e di Rimini per questa occasione, sottolineando come sia essenziale muoversi in tandem per due realtà così interconnesse.

A Rimini e San Marino quest’anno le penne nere festeggeranno un’altra grande ricorrenza, ovvero il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, avvenuta a Napoli nel 1872: la particolare solennità dell’occasione sarà sottolineata dalla presenza, per la prima volta, di tutte e 18 le Bandiere di guerra (più una di istituto) dei Reggimenti che dipendono oggi dal Comando Truppe Alpine dell’Esercito e che oggi saranno accolte in sfilata nel centro storico di Rimini. Domani mattina gli eventi sul Titano.

