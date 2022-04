5-8 MAGGIO Adunata nazionale Alpini Rimini-San Marino: l'appuntamento della ripartenza Previsto l'arrivo di circa 500.000 persone con un indotto stimato di 145 milioni di euro

Bande, tornei, esibizioni, mostre e sfilate sono solo una piccola parte di quello che rappresenterà la 93° adunata nazionale degli alpini in programma dal 5 all'8 maggio a Rimini e San Marino. L'evento, oltre alla forte connotazione storico - culturale, rappresenta un'occasione significativa anche per il turismo: circa 500.000 le persone previste con un indotto stimato di 145 milioni di euro.

"La collaborazione che abbiamo con San Marino - spiega Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna - è di lunga data e c'è un ottimo rapporto con il Governo sammarinese. Stiamo lavorando anche per firmare nuovi protocolli tra la Regione e il Titano; c'è insomma una stimata e consolidata collaborazione e sono molto contento di tutto ciò".

L'evento, ha aggiunto il Direttore dell'ufficio Turismo e Cultura di San Marino Filippo Francini, è un'occasione per far conoscere il nostro territorio a una vastissima platea. La giornata centrale per San Marino sarà sabato 7 Maggio con una serie di appuntamenti tra cui lo scoprimento della targa dedicata ai volontari.

"Il legame di San Marino con gli alpini - spiega Filippo Francini - è storico e risale all'adesione di moltissimi volontari alpini alla sezione bolognese/romagnola. Si tratta di alpini che verranno ricordati con lo scoprimento di una targa celebrativa in prossimità del Kursaal che ricorderà i nomi di tutti questi valorosi cittadini sammarinesi che hanno anche avuto riconoscimenti importanti con medaglie al valore e al merito".

"L'essere alpini - conclude Sebastiano Favero, presidente Associazione Nazionale Alpini - vuol dire essere capaci di stare insieme, di fare cordata. In montagna si arriva sulla vetta solo se si condivide e se si sta insieme. Per noi questi sono valori fondamentali e questi due anni di covid, che ci hanno tenuti lontani, ci hanno un po' allentato ma noi dalla risposta che stiamo vedendo direi che questa adunata rappresenterà la vera ripartenza e sarà un segnale non solo per gli alpini ma per tutta l'Italia".

Stefano Bonaccini (Presidente Regione ER), Filippo Francini (Direttore ufficio Turismo e Cultura San Marino) e Sebastiano Favero (Presidente Associazione Nazionale Alpini)

