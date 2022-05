39° EDIZIONE Adunata Nazionale degli Alpini, al Kursaal l'incontro con le sezioni estere e militari straniere Presente anche il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "San Marino e Rimini devono lavorare sempre più in maniera sinergica"

All'interno della mattinata di celebrazioni a San Marino per la 39° Adunata Nazionale degli Alpini si è svolto l'incontro, al Centro Congressi Kursaal, con le sezioni estere e militari stranieri. Hanno partecipato il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, il Consiglio Direttivo Nazionale, le Sezioni estere dell’ANA, le delegazioni IFMS “International Federation of Mountain Soldier” e i rappresentanti di alcuni corpi militari. Presente anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’ambasciatore d’Italia a San Marino, SE Sergio Mercuri.

"Oggi diamo anche un segnale, sicuramente molto importante - spiega il Gen. Ignazio Gamba - a quelli che sono gli alpini delle cosiddette sezioni estere che sono quelli che, dopo aver fatto il servizio di leva, sono dovuti andare all'estero a cercare lavoro e hanno mantenuto dei saldi rapporti con gli alpini continuando con tutte quelle iniziative che svolgono gli alpini in Italia in termini di solidarietà, comunanza e vicinanza alla popolazione".

Anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri è intervenuto evidenziando che nessuno possa rappresentare al meglio unione di spirito e corpo come gli alpini. Presente anche il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha rimarcato l'importante collaborazione con San Marino.

"Io credo che questo evento straordinario suggelli un'alleanza sempre più stretta fra Rimini e San Marino - aggiunge Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini - che si è concretizzata nell'organizzazione di questo evento attesissimo ma in prospettiva credo che Rimini e San Marino debbano lavorare sempre in maniera più sinergica, d'altronde siamo figli di uno stesso territorio e sono tante le partite che dobbiamo affrontare insieme".

Nel servizio l'intervista al Gen. Ignazio Gamba (Comandante Truppe Alpine) e Jamil Sadegholvaad (Sindaco di Rimini)

