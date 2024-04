AER: Fotovoltaico, San Marino tra i primi Paesi per potenza installata pro capite

Sono passati 15 anni dal primo impianto fotovoltaico a San Marino. Era a Fiorentino ed aveva una potenza di 3 kilowatt. L'AER ha organizzato una conferenza pubblica per fare il punto, venerdì, nella sala Montelupo di Domagnano. Al centro del dibattito la legge sammarinese, che regolamenta il comparto delle rinnovabili, in una ottica europea.

A San Marino sono stati installati impianti fotovoltaici che coprono il 5% del fabbisogno di energia totale. I generatori hanno una potenza di 22 Megawatt e la potenza pro-capite arriva a 700 watt per abitante. In Italia la media è 502 watt. Parliamo di 4200 impianti privati, 50 sono di grandi dimensioni. Un risultato ottenuto grazie alla possibilità di connettere l'energia in esubero con la rete creando un plafond virtuale e grazie alla opportunità di fare impianti ottenendo il diritto di superficie.

“Sono due le particolarità più importanti della legge Sammarinese. La prima è lo scambio sul posto – spiega Luciano Zanotti, presidente AER -. L’utente può cedere alla rete l’energia e riprendersela virtualmente quando vuole. Questo evita le batterie ed è molto importante per un aspetto economico di rientro dall’investimento. L’altro grande aspetto è fare impianti a distanza. Un privato affitta un tetto da un’altra parte, installa il suo impianto fotovoltaico e riesce a generare la sua energia. Questo dà la possibilità a tutti, compreso chi vive nei centri storici e nei condomini, di poter installare il proprio impianto fotovoltaico”.

