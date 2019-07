Aeroclub a stelle e strisce per la festa per il 4 luglio

Festa all'Aeroclub di Torraccia per i festeggiamento del 4 luglio, la commemorazione del giorno dell'indipendenza americana. “E' una storia condivisa quella tra Stati Uniti e San Marino” ha detto il vice console George Mesthos in un clima festoso che l’Associazione Fratellanza San Marino-America ha voluto arricchire con menù tipico all’americana e musica country. Presente all'evento anche il console generale Michael Jacobsen. Un'occasione anche per un bilancio sullo stato dei rapporti, dopo la firma con cui nel 2015 è stata siglata l'intesa sui Facta. Ma anche per fare un invito a tutti i sammarinesi, non solo ai 3 mila con passaporto americano "venite in America, venite a studiare e ad investire".

Nel video l'intervista al vice Console George Methos.