Aeroclub di San Marino in udienza dai Capitani Reggenti, dopo il “Volo della pace” dal Papa

"Sono passati 20 giorni dal 'Volo della pace' - racconta Edgardo Casali, presidente Aeroclub San Marino - e abbiamo concluso l'iniziativa nel migliore dei modi, con un'udienza dei Capitani Reggenti che ci hanno ringraziato di questo gesto, che assieme ad altri gesti spero portino un messaggio di pace in tutto il mondo". Nel complicato quadro internazionale, dominato dalla guerra in Ucraina, l'iniziativa dell'Aeroclub di San Marino assume rilevanza e ricorda come anche la Repubblica si unisca all'anelito di pace del Pontefice. Un viaggio dal Titano alla Città del Vaticano per portare anche il messaggio dei Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

La Reggenza ha ringraziato la delegazione sammarinese per l'iniziativa e al contempo ha ribadito “l'importanza di un aerodromo all'interno del territorio”. Un complimento infine ai componenti delll'Aeroclub che “hanno saputo valorizzare la loro passione per il volo – afferma –, sublimandolo in proposte e progetti a beneficio del Paese”. Come questo volo per auspicare la pace, speranza condivisa dai Capi dello Stato.

"Il messaggio della Reggenza - spiega Luca Beccari, segretario per gli Esteri - è coerente con i nostri principi e con la linea che teniamo negli organismi internazionali. Farlo con un aereo, strumento per unire i popoli e non per dividerli con azioni belliche, ha un doppio significato. Si chiude qui quest'avventura, ma non si ferma l'attività che San Marino intende portare avanti per promuovere il dialogo e la mediazione fra le parti in conflitto".

Nel video le interviste a Edgardo Casali (presidente Aeroclub San Marino) e Luca Beccari (segretario per gli Esteri)