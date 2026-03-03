Aeroclub di San Marino: l’esperimento in volo di Magica Gilly nel centenario di Harry Houdini

Una mattinata di magia a Torraccia. Mago Gabriel e Magica Gilly hanno realizzato un esperimento terra aria per raccogliere l'eredità di Houdini. Tentativo fondato su un principio semplice, ma radicale: ciò che viene definito prima del decollo verrà verificato mentre l’aereo è già in volo, senza possibilità di interventi successivi.

"Esperienza che risulta appunto, faccio un gioco di parole, tra gli appunti di Houdini - spiega Gabriel - tra le cose che lui avrebbe voluto fare però non ha mai fatto ed è rimasto incompiuto praticamente ed è una cosa che non è mai stata fatta al mondo, questo ci tengo a sottolinearlo. Si tratta praticamente di modificare una foto. I presenti sceglieranno un oggetto che vogliono loro, che hanno portato da casa che dovrebbe apparire nella foto se l'esperimento riesce. Lo faremo terra-aria".

Una volta atterrati il momento più atteso: l'apertura del cofanetto e della busta contenente la foto di Magica Gilly in cui appare il coniglietto di peluche scelto a terra.







