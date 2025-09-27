QUARANT'ANNI DI VOLI Aeroclub San Marino: a Palazzo pubblico l'udienza per i 40 anni dal primo volo Due giorni di festa alla pista di Torraccia tra esperienze di volo in aereo e in mongolfiera. E per i più piccoli giochi e aquiloni

Nel lontano 1985 i primi voli con un velivolo ultraleggero, poi l'inaugurazione della prima pista di Torraccia. L'Aeroclub di San Marino entra negli anta celebrando i suoi primi 40 anni con una "Festa del volo", due giorni in cui voleranno aerei, mongolfiere e aquiloni sul Titano. A Palazzo pubblico i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi insieme al Segretario di Stato Alessandro Bevitori hanno sottolineato il ruolo attrattivo per il turismo di nicchia e i progetti a favore della Repubblica. La reggenza ha ripercorso alcune tappe fondamentali della storia dell'aeroclub come i due "Voli per la pace" nel 2012 con Papa Benedetto XVI e nel 2022 con Papa Francesco. "Come non ricordare la bandiera partita da Torraccia che ha fatto il giro del mondo con lo shuttle - ha detto Edgardo Casali - presidente Aeroclub San Marino -, i due voli per la Pace che hanno portato un messaggio di pace ai nostri pontefici, come non ricordare un campione italiano di acrobazia che è sammarinese e come non ricordare il fatto di aver ospitati tanti tanti campioni d'Europa che sono venuti a visitare il nostro Paese".

Nel servizio l'intervista a Edgardo Casali - presidente Aeroclub San Marino.

