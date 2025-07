TORRACCIA Aeroclub San Marino, il vescovo Domenico Beneventi vola sul Titano Circa 40 minuti di viaggio vista mar Adriatico che hanno riempito di gioia il vescovo lucano. Il Presidente Edgardo Casali: "Un'iniziativa per unire la nostra comunità alla diocesi"

"Non vedo l'ora di salire su uno di questi aerei per poter attraversare come previsto dal programma la nostra diocesi", ha esordito così il vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi. "Emozione tanta, adrenalina tantissima ma anche tanta gratitudine per un'iniziativa che non solo raccoglie ma porta avanti una passione che può diventare davvero una prospettiva per la nostra Repubblica", ha aggiunto. Una benedizione prima di partire e poi un volo vista mar Adriatico. Un cielo limpido ha abbracciato l'elicottero con a bordo il vescovo Beneventi. Circa 40 minuti di viaggio per avvicinare l'aeroclub di Torraccia, composto da circa 80 soci, alla diocesi. "È un'idea nata per cercare di unire la nostra comunità - ha spiegato il presidente dell'Aeroclub San Marino Edgardo Casali - a quella cristiana di cui facciamo parte". Prima di planare sul Titano, il Presidente Casali ha mostrato aerei ed elicotteri al vescovo e gli ha donato un libro dal titolo “In volo sul Titano”. Beneventi ha ringraziato l'aeroclub citando Jovanotti: “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare”. Qualche scatto insieme ad una quindicina di persone e poi naso all'insù: si parte.

Nel servizio le interviste a Domenico Beneventi (Vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro) ed Edgardo Casali (presidente dell'Aeroclub San Marino).

