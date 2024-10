Aeroporti: al Fellini crescono del 12% i passeggeri nei primi 9 mesi

Si sono chiusi con 280.000 passeggeri totali, in rialzo del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i primi nove mesi del 2024 per l'Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino. A giudizio di Airiminum, la società di gestione dello scalo romagnolo "è il terzo risultato di tutti i tempi. Una posizione - viene spiegato in una nota - che si andrà a consolidare a fine anno".

Gli aerei, viene aggiunto, "volano con un elevato tasso di riempimento pari a all'87,1%": nel 2023 l'aeroporto riminese "si era collocato al terzo posto nel panorama aeroportuale italiano (88%), dopo Roma Ciampino (90%) e Trapani (92%). Guardando alle destinazioni, le prime sei risultano essere Tirana (con circa 47.000 passeggeri), Cagliari (circa 40.000), Palermo (circa 36.000), Budapest (circa 28.000), Kaunas (circa 27.000) e Londra (circa 23.000).

Tra le compagnie Ryanair rappresenta circa il 76% del traffico commerciale mentre Wizzair circa il 18%. Kaunaus è la rotta di linea con il tasso di riempimento più alto da inizio dell'anno pari al 93,4%. Il traffico estero è pari a circa il 72% (i primi 5 mercati sono Albania circa il 17,7%, Ungheria circa il 10,3%, Lituania circa il 10,0%, Regno Unito circa l'8,4% e Austria circa il 7,6%), mentre il traffico dall'Italia rappresenta circa il 28%.

I passeggeri di settembre sono stati più di 45.000 con un incremento di dell'1,2% rispetto a settembre 2023 e i 140 voli commerciali (280 movimenti) del mese hanno volato con un tasso di riempimento pari al 86,7%. Oggi, inoltre, è stata ufficializzata una partnership che legherà l'aeroporto 'Fellini' a Rinascita Basket Rimini la squadra di pallacanestro cittadina che nel campionato di serie A2 e che ha aperto la stagione con due vittorie contro Udine e Piacenza.