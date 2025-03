Aeroporti: Forlì tra i più convenienti

L'aeroporto di Forlì si conferma tra i più convenienti d'Italia, grazie a comfort, rapidità d'accesso e tariffe competitive. Secondo un'indagine del Corriere della Sera, nel 2024 i voli in partenza da Forlì e Pescara risultano i più economici del Paese.

L'analisi ha considerato le tariffe medie in classe Economy, includendo le tasse aeroportuali ma escludendo i costi extra per servizi aggiuntivi. Per i voli nazionali, la tariffa media da Forlì è stata di poco più di 34 euro, posizionando lo scalo al secondo posto in Italia, a pari merito con Salerno.

Per le rotte intra-europee, invece, Forlì è al primo posto con una tariffa media di 33 euro a tratta. Il presidente di F.A. S.r.l., Giuseppe Silvestrini, ha accolto con entusiasmo il riconoscimento, sottolineando come questo dato confermi il ruolo di Forlì all'interno della rete aeroportuale emiliano-romagnola e la sua competitività nel settore.