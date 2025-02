TURISMO Aeroporto di Rimini: gennaio chiude con +15% di passeggeri, in arrivo il volo diretto per Barcellona L’amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci, prevede un anno da record

L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino apre il 2025 con dati positivi: nel mese di gennaio, 7.626 passeggeri hanno volato dal "Fellini", segnando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tirana, operata da Wizzair, è stata la destinazione più gettonata, seguita da Cagliari con Ryanair e Monaco con Luxwing.

L’amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci, prevede un anno da record con oltre 400mila passeggeri, grazie anche all’arrivo di compagnie di rilievo come British Airways, EasyJet e Vueling. Proprio quest'ultima introdurrà una novità importante: dal 2 luglio, Rimini sarà collegata direttamente a Barcellona con due voli settimanali (mercoledì e domenica), operati con Airbus A320.

I biglietti sono già disponibili online, con tariffe di sola andata a partire da 39 euro per il mese di agosto. Il collegamento con Barcellona rappresenta un'opportunità strategica per il turismo in Riviera, rafforzando la rete di destinazioni offerte dall’aeroporto riminese.

