TRASPORTI Aeroporto di Rimini, tariffe stellari per i bus turistici: viaggiatori lasciati sulla statale L'inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello al Fellini. L'assessora Frisoni annuncia lavori a partire da gennaio

Aeroporto Rimini - San Marino protagonista della puntata di giovedì sera del noto programma televisivo Striscia la Notizia. L'inviato Moreno Morello è arrivato nella città rivierasca allertato dalle tariffe stellari che i bus turistici devono pagare per una sosta di pochi minuti per garantire ai viaggiatori l'accesso allo scalo.

La tariffa, che non è esposta, ma solo comunicata da un addetto all'ingresso, è di 100 euro. In molti aeroporti italiani per i bus la fermata è gratuita, mentre dove si paga i prezzi si aggirano attorno ai 10 euro, quindi 10 volte in meno di quanto pagato a Rimini.

Per ovviare al problema, alcune compagnie di trasporto hanno iniziato a scaricare i turisti sulla statale, all'esterno dunque della zona aeroportuale, creando però un serio pericolo sul fronte della sicurezza.

L'assessora all'urbanistica del Comune di Rimini Roberta Frisoni, intervistata, ha condiviso le preoccupazioni e ha annunciato che da gennaio partiranno i lavori per la costruzione di un marciapiede e una rotonda sulla Statale16 così da attrezzare in maniera adeguata l'aerea adiacente allo scalo.

