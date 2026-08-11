"LE PAROLE HANNO UN PESO" "Aeroporto di San Marino", il Comitato Civico Toraccia contesta la nuova insegna Il Comitato solleva dubbi sulla denominazione utilizzata per l’aviosuperficie e chiede di chiarire chi abbia autorizzato l’installazione della segnaletica

"Aeroporto di San Marino", il Comitato Civico Toraccia contesta la nuova insegna.

L’aviosuperficie di Torraccia diventa un “aeroporto”, almeno sulla segnaletica. In un comunicato dai toni sarcastici, il Comitato Civico Torraccia critica infatti l’installazione di un cartello che riporta la dicitura “Aeroporto di San Marino”, ricordando che un aeroporto "è un’infrastruttura con requisiti tecnici, certificazioni, servizi e procedure ben precise", elementi che, secondo il Comitato, a Torraccia non ci sono.

Il nuovo cartello viene dunque definito "un interessante esperimento di marketing territoriale", che però non trasforma "magicamente" l’aviosuperficie in ciò che ufficialmente non è. E, considerato che "le parole hanno un peso", la nota si chiude con una domanda: chi ha autorizzato l’installazione della segnaletica? "Per ora, l’unico decollo davvero riuscito sembra essere quello della fantasia".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: