Aeroporto Fellini a rischio chiusura: caserma dei Vigili del Fuoco in condizioni critiche

L’operatività dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini è seriamente a rischio a causa delle condizioni strutturali critiche della caserma dei Vigili del Fuoco presente all’interno dello scalo. A lanciare l’allarme sono le organizzazioni sindacali Fp Cgil Vvf, Usb e Ugl, che in un comunicato congiunto denunciano una situazione che mette in pericolo la continuità del servizio antincendio aeroportuale e, di conseguenza, la stessa operatività dell’aeroporto.

Da giorni l’impianto di riscaldamento della caserma è fuori uso a causa delle continue rotture delle tubazioni interrate, ormai obsolete, con temperature interne scese fino a circa 10 gradi. Una situazione prevedibile, spiegano i sindacati, aggravata da mesi da caloriferi con perdite, infissi vetusti e serramenti danneggiati, in alcuni casi bloccati con pezzi di legno. Grave anche la situazione dell’autorimessa, priva dei portoni e senza riscaldamento: nei giorni scorsi, a causa del gelo, alcuni mezzi antincendio hanno avuto difficoltà nell’erogazione dell’acqua per la formazione di ghiaccio nei circuiti, con potenziali conseguenze in caso di emergenza.

I rappresentanti dei lavoratori avvertono che, se la caserma dovesse risultare non fruibile o non conforme ai requisiti di sicurezza, verrebbero meno le condizioni per garantire il servizio antincendio aeroportuale, con il rischio di declassamento dell’aeroporto di Rimini e la conseguente sospensione del traffico aereo. "La sicurezza aeroportuale non può poggiare sull’eroismo dei lavoratori. - sottolineano i sindacati - Ora servono fatti".











