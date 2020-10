RIMINI Aeroporto Fellini: dal primo dicembre si vola per Napoli

Aeroporto Fellini: dal primo dicembre si vola per Napoli.

Nuova rotta nazionale per Ryanair: una nuova tratta collegherà Rimini con Napoli con 2 voli settimanali. Dal 1° dicembre i clienti potranno, così, viaggiare con la garanzia costante di misure sanitarie appropriate. La compagnia aerea la definisce come “grido” di speranza in questo periodo così particolare e, per festeggiare, lancia un'offerta speciale disponibile fino a febbraio.

“Vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese”, dichiara Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair. “Crediamo sia il momento giusto – continua Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato di AIRiminum 2014 - in cui uno strumento centrale per mobilità e turismo, come l’aeroporto, debba contribuire con un deciso segnale di ottimismo per il futuro”.



