Aeroporto Fellini, maggio da record: quasi 54mila passeggeri, +20% sul 2025

Il Fellini accelera. Lo dicono i numeri. Lo scalo di Rimini e San Marino chiude maggio con oltre 53.000 passeggeri, segnando una crescita di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato che non arriva per caso, ma è frutto di una strategia precisa: più compagnie, più rotte, più mercati.

A trainare il dato è il traffico internazionale. Sul podio delle destinazioni più richieste non c'è nemmeno una rotta italiana: vince Tirana con quasi 6.800 passeggeri, seguita a stretto giro da Kaunas e da Londra — raggiungibile su tre scali diversi, Stansted, Gatwick e Heathrow. Sul domestico, tengono bene Palermo e Cagliari. Allargando lo sguardo ai primi cinque mesi dell'anno, il Fellini supera i 112mila passeggeri totali, con un più 6% sul 2025.

E il network estivo è ancora in costruzione. Ryanair ha già inaugurato Colonia, Catania e Manchester — quest'ultima partita il 3 giugno con i posti praticamente esauriti fin dal debutto. Wizz Air aggiungerà dall'8 giugno Budapest e la città polacca Katowice, e dal 9 Chișinău, in Moldavia. "Il mercato sta rispondendo con numeri concreti", dice l'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci, che guarda già oltre: l'obiettivo per il 2026 è quota 620mila passeggeri. Ma la vera ambizione è il 2027 — un salto di scala, nelle parole di Corbucci, "tra i più rilevanti della storia recente dello scalo". Un aeroporto che cresce è un territorio che si apre. Per la Riviera, per San Marino, per il Nord Marche. E maggio ha detto la sua.











