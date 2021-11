Affido minori stranieri non accompagnati: si entra nella fase operativa

Sullo sfondo le opportunità concesse dalla legge 79/2021, approvata nella primavera scorsa: un'ottima legge – innovativa e lungimirante - capace di regolamentare a tutto tondo una materia complessa come l'accoglienza in territorio di minori stranieri non accompagnati, per tramite delle due organizzazioni autorizzate dal Governo, Still I Rise e Comunità Sant'Egidio, garanzia di serietà e pragmatismo. Di recente, a Palazzo Begni, la prima riunione che ha visto allo stesso tavolo la Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Esteri, cui spetta la funzione di coordinamento dell'intero iter e la cura dei rapporti con le onlus, e l'Unità Operativa Semplice Tutela Minori, col compito di valutare i requisiti degli affidatari. Coinvolto naturalmente il Tribunale cui spetta l'emissione del decreto che dichiara l'idoneità all'affidamento.

Al via, dunque, la fase operativa attraverso la messa a punto di tutte le procedure e la modulistica utili ad accogliere le istanze da parte di singoli e coppie di genitori. 6 ad oggi le manifestazioni di interesse pervenute. Una possibilità – quella dell'affido di minori stranieri non accompagnati – finora mai praticata a San Marino; mentre per le adozioni internazionali due le opzioni già in vigore: 24 in totale, dal 2014 ad oggi, le coppie che hanno rimesso il mandato all'Autorità centrale per le adozioni internazionali, di queste 10 hanno completato l'iter adottivo, 9 sono in attesa di abbinamento, 5 hanno scelto di non proseguire; 7, nello stesso arco di tempo, le coppie che per adottare si sono invece rivolte ad Enti italiani accreditati in Repubblica. Nello specifico, 6 percorsi sono andati in porto, 1 è in attesa di perfezionamento.

Tornando agli affidi, 9 – 17 anni (seconda infanzia, prima adolescenza), la fascia d'età dei minori che verranno accolti in Repubblica, indicata sia da Nicolò Govoni, Presidente di Still I Rise sia da Mauro Garofalo, Responsabile Relazioni Internazionali per Sant'Egidio, ospiti qualche giorno fa a Viceversa. Fondamentali per questi bambini e ragazzi saranno i progetti individualizzati – si è detto – così come la rete di sostegno, scuola-famiglia-sociale, per creare la necessaria relazione di fiducia in grado di dare loro una base solida ed un futuro in cui credere. Nicolò Govoni, a fine mese sarà a San Marino proprio per incontrare le parti coinvolte nel progetto, nato – lo ricordiamo - su input di alcuni cittadini prima di sfociare in legge.