Affitti alle stelle in Italia, causa inflazione. A Milano, Venezia, Bologna ma anche Rimini si rischia di escludere sempre di più dal mercato poveri, studenti, migranti ma anche il ceto medio con stipendi che stanno perdendo potere d'acquisto. Qual è la situazione a San Marino? Il Governo chiede di non prevedere aumenti per i privati ma una rivalutazione dell'1,5% per le aziende.

